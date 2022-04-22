В Совфеде оценили предложение ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

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Ограничение работы гипермаркетов в воскресенье станет неудобным для людей, сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.

"Мне кажется, всем, что из разряда "запретить и ограничить", лучше не пользоваться. Если мы хотим создать условия для развития фермерских рынков, то можно найти другие возможности. Здесь не такая уж принципиальная тема, чтобы обязательно что-то делать. Ведь людям это (ограничение работы гипермаркетов. – Прим. ред.) будет неудобно", – приводит RT его слова.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова письмо с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям.

Парламентарий выразил мнение, что это создаст стимул для развития фермерских рынков. По его словам, граждане потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что поспособствует развитию подсобных фермерских хозяйств.