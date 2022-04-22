В ГД предложили ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова письмо с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Об этом сообщает RT.

Парламентарий выразил мнение, что это создаст стимул для развития фермерских рынков.

По его словам, граждане потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что поспособствует развитию подсобных фермерских хозяйств.

"В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", – говорится в письме.

Ярмарки выходного дня открылись в столице 1 апреля. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают покупать там свежую продукцию по доступным ценам.

В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.

