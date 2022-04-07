Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.
"Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя – более чем на 100% – зерном и растительным маслом, рыбой и мясом", – сказал он.
Что касается зерна и масла, то объемы их производства, по его словам, в 1,5 раза превышают утвержденные доктриной нормативы. Между тем обеспеченность страны собственным картофелем, молоком и овощами в настоящее время превышает 80%.
Глава кабмина также напомнил о субсидировании российскими властями закупки аграриями отечественной сельскохозяйственной техники, а также программы льготного лизинга. Это позволило фермерам на льготных условиях получить свыше 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования.
Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ исключили риск возникновения дефицита овощей в стране. По данным ведомства, импорт продовольствия идет без перебоев, также существует возможность оперативно перестраивать каналы поставок.
Экономическая ситуация в стране осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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