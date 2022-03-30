Минсельхоз исключил риск дефицита овощей в России

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В министерстве сельского хозяйства РФ исключили риск возникновения дефицита овощей в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок", – сказали в Минсельхозе.

Ранее ведомство сообщило, что готовится сохранить минимальные наценки на ряд социально значимых продуктов как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона. Речь идет в том числе о хлебе, муке, растительном масле, сахаре, соли, молоке, крупах, яйцах, макаронах, некоторых видах овощей и фруктов.

Экономическая ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

