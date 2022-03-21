Россия может удовлетворить внутренний спрос на гречку и сахар – Абрамченко

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на эти продукты. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания главы кабмина Михаила Мишустина со своими заместителями.
"Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех", – сказала член правительства, отметив, что возникший ажиотаж лишь дестабилизирует ситуацию.
Кроме того, добавила Абрамченко, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, также идет расширение географии поставок указанных продуктов из дружественных России стран.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в России носит эмоциональный характер. По его словам, факты говорят о том, что необходимость в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги в настоящее время отсутствует.
Экономическая ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, будет ли в России дефицит продовольствия
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