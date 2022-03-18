В Кремле призвали не закупать сахар, гречку и туалетную бумагу

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги нет необходимости. По его словам, ажиотаж носит эмоциональный характер.
"Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее", – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что Минпромторг справляется со своими задачами. Песков также напомнил, что в начале пандемии наблюдался аналогичный ажиотаж, вызванный эмоциями.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов также подчеркнул, что в России достаточно запасов сахара и бытовой химии. По его словам, страна не столкнется и с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников. Сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минпромторге исключили дефицит сахара в магазинах РФ
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