Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в РФ

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", – отметила Абрамченко.

Она призвала не подогревать искусственный спрос закупками впрок. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами. Абрамченко подчеркнула, что в этом вопросе мир не ограничивается Евросоюзом и США.

Вице-премьер пояснила, что за последние 1,5 месяца Россельхознадзор предоставил разрешения 140 зарубежным компаниям на ввоз в Россию продукции. Речь идет в том числе о продукции из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

В основном в страну привозят молочную, мясную и рыбную продукцию, а также корм. Кроме того, были разрешены поставки инкубационных яиц и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты. Евтухов допустил, что кабмин может воспользоваться этим правом.

