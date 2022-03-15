Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления.
"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", – отметила Абрамченко.
Она призвала не подогревать искусственный спрос закупками впрок. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами. Абрамченко подчеркнула, что в этом вопросе мир не ограничивается Евросоюзом и США.
Вице-премьер пояснила, что за последние 1,5 месяца Россельхознадзор предоставил разрешения 140 зарубежным компаниям на ввоз в Россию продукции. Речь идет в том числе о продукции из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
В основном в страну привозят молочную, мясную и рыбную продукцию, а также корм. Кроме того, были разрешены поставки инкубационных яиц и суточных цыплят из Бразилии и Чили.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты. Евтухов допустил, что кабмин может воспользоваться этим правом.
В Госдуме проработают вопрос госрегулирования цен на товары первой необходимости
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