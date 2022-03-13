В России нет дефицита сахара – Минпромторг

Фото: depositphotos/ffphoto
В России нет дефицита сахара. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает "Интерфакс".
Свое заявление замглавы министерства сделал на совещании с металлургами. Это подтвердили представители компаний, принимавших участие в заседании.
"Мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно", – сказал Евтухов.
Он пояснил, что посредники забирают товар с заводов, а затем не поставляют его в магазины.
"Они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене", – подчернкул Евтухов.
Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты. Он допустил, что кабмин может воспользоваться этим правом.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием из-за введенных против государства санкций. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций. Георгиева отметила, что на вероятность дефолта также влияет и решение о том, чтобы у России была некоторая возможность выплаты части своих долгов.
РФ введет временный запрет на экспорт зерновых и сахара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: