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экономика

13 марта, 22:44

В России нет дефицита сахара – Минпромторг

экономика

Фото: depositphotos/ffphoto

В России нет дефицита сахара. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает "Интерфакс".

Свое заявление замглавы министерства сделал на совещании с металлургами. Это подтвердили представители компаний, принимавших участие в заседании.

"Мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно", – сказал Евтухов.

Он пояснил, что посредники забирают товар с заводов, а затем не поставляют его в магазины.

"Они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене", – подчернкул Евтухов.

Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты. Он допустил, что кабмин может воспользоваться этим правом.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием из-за введенных против государства санкций. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций. Георгиева отметила, что на вероятность дефолта также влияет и решение о том, чтобы у России была некоторая возможность выплаты части своих долгов.

РФ введет временный запрет на экспорт зерновых и сахара

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