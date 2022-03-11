Эксперт перечислила особенности инвестирования в золото

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В сложные времена золото защищено лучше других вложений, однако и при инвестировании в этот драгоценный металл существуют определенные риски. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

"Золото может выступать убежищем в сложные времена: исторически в периоды неустойчивой экономической ситуации стоимость золота повышается, в то время как иные варианты вложений чаще подвергаются риску", – объяснила она.

По ее словам, принятый на днях закон, отменяющий НДС на покупку физического золота, повысит его привлекательность для инвесторов на фоне нестабильного курса валюты. В то же время, отмечает Дайнеко, защититься от инфляции золото поможет только тем, кто планирует хранить его долгое время – при купле-продаже на коротких промежутках времени велик риск потерять средства.

В последнем случае ситуация осложняется налогом на операции. Если с момента покупки золота прошло меньше трех лет, то придется уплатить НДС в размере 13%. Эту сумму можно вернуть в виде налогового вычета, который в сумме не может превышать 250 тысяч рублей.

В заключение Дайнеко подчеркнула, что наиболее надежный способ вложения в драгметаллы – приобретение слитков, монет или открытие обезличенного металлического счета. В то же время она напомнила о рисках ОМС: их не страхует государство, поэтому важно выбирать надежный банк.

9 марта Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Документ освободил от налога для введения в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценных металлов в слитках. Норма коснулась операций, которые проводились с 1 марта 2022 года.

