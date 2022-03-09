Аналитик оценила отмену НДС на золотые слитки для физлиц

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Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова оценила решение властей России об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Об этом сообщает RT.

Аналитик заявила, что принятие данного закона является правильным решением в сложившихся условиях.

"Золото – наиболее надежный актив, он не зависит от центральных банков конкретных стран и, соответственно, он не может быть объектом таких же санкций", – объяснила Мильчакова.

Эксперт положительно высказалась о том, что золотой запас России находится не за границей. Она также предположила, что инвесторы будут стремиться хранить свои сбережения в золоте.

"Спрос на него больше, цены будут расти, ликвидность актива повысится", – выразила мнение специалист.

Ранее закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц подписал Владимир Путин.

Документ освободил от налога для введения в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценных металлов в слитках. Норма коснулась операций, которые проводились с 1 марта 2022 года.

