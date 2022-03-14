В России предложили временно запретить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

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Россия может временно запретить экспорт основных зерновых культур. Соответствующее предложение подготовил Минсельхоз совместно с Минпромторгом.

Как пишет "Интерфакс", ограничения могут ввести с 15 марта по 30 июня. Запрет будет распространяться на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

С 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года Россия экспортировала 28,1 миллиона тонны зерна. Показатель оказался на 30,3% меньше, чем годом ранее.

Как указывается в материале, экспорт пшеницы уменьшился на 30,9%, до 23 миллионов тонн. Кроме того, вывоз ячменя сократился на 34,7%, до 2,9 миллиона тонн, а кукурузы – на 21,7%, до 1,8 миллиона тонн.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций. Он попросил выработать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.