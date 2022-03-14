В России предложили временно запретить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

Фото: depositphotos/mur162
Россия может временно запретить экспорт основных зерновых культур. Соответствующее предложение подготовил Минсельхоз совместно с Минпромторгом.
Как пишет "Интерфакс", ограничения могут ввести с 15 марта по 30 июня. Запрет будет распространяться на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
С 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года Россия экспортировала 28,1 миллиона тонны зерна. Показатель оказался на 30,3% меньше, чем годом ранее.
Как указывается в материале, экспорт пшеницы уменьшился на 30,9%, до 23 миллионов тонн. Кроме того, вывоз ячменя сократился на 34,7%, до 2,9 миллиона тонн, а кукурузы – на 21,7%, до 1,8 миллиона тонн.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты.
До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций. Он попросил выработать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.
РФ введет временный запрет на экспорт зерновых и сахара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: