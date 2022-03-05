Heineken объявил о приостановке экспорта пива в Россию

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Нидерландский концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива и инвестиционных проектов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
При этом подчеркивается, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании работают в штатном режиме.
"Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями", – заявили в компании.
Ранее стало известно, что крупнейшая компания – производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Компании принадлежат известные алкогольные бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и другие.
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