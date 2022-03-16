Психолог объяснила, как перестать панически скупать продукты

На фоне антироссийских санкций россияне, опасающиеся дефицита, начали раскупать товары первой необходимости. Власти не раз заявляли, что продуктов хватит на всех. Однако некоторых граждан не останавливает даже это. Разбираемся, как побороть продовольственную панику и убедить себя не делать сверхзакупок.



Продукты не закончатся

В России нет предпосылок к дефициту продуктов в условиях санкций, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она попросила не провоцировать искусственный спрос закупками товаров впрок.





Виктория Абрамченко вице-премьер РФ Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя.

Абрамченко подчеркнула, что импорт товаров в Россию не ограничивается Соединенными Штатами и странами Евросоюза. В скором времени власти наладят взаимовыгодную торговлю с дружественными государствами, отметила вице-премьер. В подтверждение она напомнила, что Россельхознадзор за последние полтора месяца разрешил ввозить в РФ продукцию 140 зарубежных компаний. Это товары из таких стран, как Китай, Индия, Турция, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Киргизия, перечислила Абрамченко. Более того, из Бразилии и Чили в Россию поставляют инкубационные яйца и суточных цыплят, добавила она.

Чтобы поддержать внутренний продовольственный рынок, правительство РФ до 30 июня 2022 года временно ограничило экспорт зерновых. Запрет распространили на меслин, кукурузу, рожь, пшеницу и ячмень. Кроме того, кабмин до 31 августа 2022 года ввел ограничения на экспорт сахара.

Москва нарастит производство импортозамещаемых товаров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В частности, предприятия города способны произвести достаточно медикаментов, детского питания и товаров легкой промышленности, сказал он.

Кроме того, в Минпромторге сообщили, что дефицита подгузников и средств женской гигиены в России не будет. У отечественных предприятий имеется запас готовых товаров и сырья для их выпуска, заявили в министерстве.

Ранее Минпромторг принял меры против спекулянтов. Чтобы на полках был достаточный для всех ассортимент, ведомство разрешило торговым сетям ограничить продажу некоторых социально значимых товаров в одни руки. В пресс-службе министерства подчеркнули, что ввести лимиты попросили сами ретейлеры.

"В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи", – отметили в Минпромторге.

Вместе с тем крупные торговые сети приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары на уровне 5%. В частности, на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар, картофель, лук, капусту, свеклу и морковь.



Главное – успокоиться

Некоторые люди скупают товары из-за того, что пытаются адаптироваться к новой в их жизни тревожной ситуации, рассказала Москве 24 семейный психолог Наталья Наумова. По ее словам, обычно этот процесс занимает от одного до трех месяцев в зависимости от способности человека привыкать к тем или иным условиям.

"Получая хоть какую-то информацию от друзей, коллег, сами себе что-то придумывая, некоторые приходят к выводу, что сейчас может что-то кончиться или подорожать. Поэтому они начинают усиленно покупать эти товары", – комментирует эксперт.

Подобному поведению обычно подвержены люди, испытывающие внутреннюю тревогу и неуверенность в способности справиться со сложившейся ситуацией, отметила Наумова. Как правило, в детстве они были подчиняемыми, им не давали принимать собственных решений, говорит психолог.





Наталья Наумова семейный психолог Как только хоть какая-то мысль идет из общества, они бегут и вместе со всеми поддаются синдрому толпы. Их это охватывает, и они стараются скупить все что можно. А по сути, если бы так не происходило, товаров на полках было бы всегда достаточно. И всем стало бы комфортно.

В сложившихся условиях очень важно не поддаваться панике и спокойно рассуждать о своих действиях, обратила внимание Наумова. Для этого необходимо заниматься своими мыслями и телесным состоянием, рекомендует специалист.

"Посидеть, постараться остановить свои мысли. Вспомнить яркие радостные события в жизни и сфокусироваться на них. Вспомнить, как наше тело хорошо себя чувствовало в те моменты. И в таком состоянии необходимо побыть 5–7 минут в день, когда возникает паника. Мы немного замедляем дыхание, хвалим себя, поощряем, заверяем, что все будет хорошо. Потому что нам прежде всего необходимо находиться в стабильном состоянии", – сказала Наумова.

Только успокоившись, можно начать рассуждать, что нужно купить, объясняет психолог.

"Например, если нужен сахар, чтобы сварить компот или варенье, это объективная причина. А иногда люди закупаются тем, что им даже не пригодится. Как в пандемию некоторые набрали гречки, а потом рассказывали, что ее некуда было девать", – приводит пример Наумова.





Наталья Наумова семейный психолог Бесполезные траты не нужны. Это иррационально. Важно себя успокоить и подумать, что конкретно надо купить. Задать себе вопрос, действительно ли мне нужен этот товар или он необходим, потому что его скупают все остальные. Тогда траты не будут напрасными.

Магазинам со своей стороны необходимо постараться как можно скорее заполнять полки теми товарами, которые разбирают, говорит Наумова. Когда человек видит, что они вновь и вновь появляются на прилавках, то осознает бессмысленность в их бесконечной скупке, отметила эксперт.

"Плюс в магазинах можно запускать какую-то спокойную музыку. Кроме того, постоянно спокойным голосом давать информацию, что не стоит беспокоиться, если какого-то продукта сейчас нет, так как он появится в течение нескольких часов", – сказала специалист.

Наумова напомнила, что ровно таким образом торговые сети поступали во время начала пандемии, когда в магазинах фиксировали ажиотажный спрос на некоторые товары. Такой подход помогал успокоить покупателей, это же произойдет и в нынешней ситуации, резюмировала психолог.

