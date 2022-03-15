В Минсельхозе заявили, что РФ полностью обеспечена кондитерской продукцией

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Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Минсельхоза.

В министерстве подчеркнули, что риск дефицита товаров на российском рынке полностью отсутствует.

"Возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций", – допустили в Минсельхозе.

Сейчас производители кондитерских изделий работают при значительных издержках, которые обусловлены колебаниями курса рубля, повышением стоимости упаковки, сырья, логистики и тарифов на электричество. Кроме того, цены на рынке меняются из-за стоимости тропических масел, какао и сахара.

В Минсельхозе объяснили, что рост цен на продовольствие происходит во всем мире. Там напомнили, что Россия ввела временный запрет на экспорт сахара для стабильного обеспечения им жителей РФ.

Помимо прочего, до 31 августа нынешнего года была введена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн. Это поспособствует скоплению достаточного объема сахара для внутреннего рынка России и стран ЕАЭС.

В 2022 году ожидается увеличение посевов сахарной свеклы до 1,1 миллиона гектаров. Кроме того, Минсельхоз выработает интервенционный фонд белого сахара в размере 250 тысяч тонн.

Закупки для фонда стартуют в период выработки сахара, а продажи начнутся в случае резкого скачка цен на внутреннем рынке.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты.

Позднее правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.