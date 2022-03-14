Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых

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Правительство России ввело временных запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года", – говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и меслин. Кроме того, на вывоз сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки данной продукции за пределы России будут возможны в рамках международных транзитных перевозок и для оказания гуманитарной помощи.
Подчеркивается, что решение о временном запрете экспорта зерновых и сахара принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Ранее в Минпромторге и Минсельхозе сообщили, что с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года Россия экспортировала 28,1 миллиона тонны зерна. Показатель оказался на 30,3% меньше, чем годом ранее. Экспорт пшеницы уменьшился на 30,9%, до 23 миллионов тонн. Кроме того, вывоз ячменя сократился на 34,7%, до 2,9 миллиона тонн, а кукурузы – на 21,7%, до 1,8 миллиона тонн.
РФ введет временный запрет на экспорт зерновых и сахара
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