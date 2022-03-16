В Минпромторге исключили дефицит подгузников и средств гигиены в РФ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/Ведомости

В России не будет дефицита средств женской гигиены и детских подгузников. У российских производителей есть запас продукции и необходимое сырье, сообщили в Минпромторге.

"В России существуют более 15 предприятий, выпускающих женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники. Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress", – сообщили в ведомстве РИА Новости.

В Минпромторге отметили, что вымывание товара с полок магазинов вызвано ажиотажем. Россиян призвали совершать покупки в рамках привычных планов, чтобы избежать недостатка продукции.

В свою очередь, в Ozon также опровергли дефицит средств женской гигиены.

"Производители не сообщали о прекращении отгрузок популярных брендов прокладок. Мы регулируем стоимость социально значимых товаров, к которым также относим и средства личной гигиены. Товары с завышенными ценами мы скрываем с витрины и просим продавцов скорректировать стоимость. За последние два дня мы скрыли более 200 карточек с завышенными ценами", – рассказали представители интернет-магазина.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

