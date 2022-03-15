Генпрокуратура проверит факты завышения стоимости сахара в России

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуроров, было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России нет дефицита сахара. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты. Евтухов допустил, что кабмин может воспользоваться этим правом.

В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

