Запасов сахара и бытовой химии в РФ достаточно – Минпромторг

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Запасов сахара в России достаточно, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта. Более того, министерство уже видит сокращение спроса на этот продукт.

По словам Евтухова, в России также избыточны мощности по производству бытовой химии. Эти средства всегда будут на полках магазинов, заверил министр.

"Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности. Поэтому тоже нет необходимости делать стратегические запасы, бытовая химия всегда будет на полках", – сказал он.

Помимо этого, страна не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников. Сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед. Таким образом, запасы есть минимум на полгода.

Также компании не сообщали о нехватке кассовых лент для чеков – ее достаточно. Более того, Евтухов отметил, что возможен переход на получение чека в электронном виде.

Накануне генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам из 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. До этого было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.