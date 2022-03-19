Экономист рассказал, когда на полках магазинов будет достаточно сахара

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сахар вернется на полки магазинов тогда, когда граждане перестанут сами создавать искусственный ажиотаж и скупать его, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперт подчеркнул, что реальной проблемы дефицита сахара нет, но население скупает его такими темпами, что работники магазинов просто не успевают выставлять продукт на полки.
"Текущий дефицит – это чисто рукотворная история, причем созданная самими же гражданами. <...> такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в закупке сахара, а также гречки и туалетной бумаги нет необходимости. Он отметил, что ажиотаж носит эмоциональный характер. По его словам, точно такой же ажиотаж наблюдался и в начале пандемии. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Минпромторг справляется со своими задачами.
Замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов, в свою очередь, подчеркнул, что в России достаточно запасов сахара и бытовой химии. По его словам, страна не столкнется и с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников.
ФАС проведет проверки по всей цепочке поставщиков сахара
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