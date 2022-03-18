Рост цен на сахар не остановится, пока люди массово его скупают – экономист

Россияне начали скупать в магазинах сахар. Вместе с тем власти подчеркивают, что к ажиотажному спросу нет никаких предпосылок. О дефиците сахара речи не идет, успокаивают профильные ведомства. Разбираемся, почему активная закупка сахара автоматически поднимает на него цены и что будет со спросом на продукт в дальнейшем.



Неоправданная паника

На фоне панических настроений некоторые россияне разбирают с полок пачки с сахаром. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в скупке этого продукта, а также гречки и туалетной бумаги нет никакой нужды. Ажиотаж вокруг данных товаров носит эмоциональный характер, отметил представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее.

Никаких проблем с производством и поставками сахара нет, подчеркнул глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия – это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев", – сообщил он.

В России достаточно запасов сахара, подтвердил ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Никаких перебоев с его поставками не будет с учетом того, что РФ временно запретила экспорт продукта, подчеркнул он.





Виктор Евтухов замглавы Минпромторга РФ Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни.

Ситуацией с сахаром заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве отметили, что к отсутствию продукта на полках в некоторых регионах привел ажиотажный спрос, подогретый недобросовестными организациями. По этой причине в ФАС организовали проверку производителей, торговых сетей и посредников. Кроме того, служба проверяет крупнейшие предприятия на предмет возможного картельного сговора.

Рост цен на сахар изучает и Генпрокуратура. По информации ведомства, стоимость товара выросла из-за приостановки его отгрузки. Генпрокуратура примет меры, чтобы не допустить искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.





Ранее в Минпромторге разрешили торговым сетям ввести ограничение на продажу в одни руки социально значимых товаров для борьбы со спекулянтами. Отмечается, что ретейлеры сами попросили реализовать подобную меру. До этого крупные торговые сети согласились ограничить наценки на уровне 5% на социально значимые товары.

Откуда ажиотаж?

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что весна в принципе характеризуется повышенным спросом на сахар. Домохозяйства традиционно закупаются им для своих нужд перед открытием дачного сезона, отметил эксперт.

"Кроме того, в не очень обеспеченных слоях населения в рационе сахар занимает значительное место. Они употребляют его в повышенном количестве. У этих людей под влиянием разных факторов возникло ощущение, что сахара не будет в магазинах. И как только чуть дернули цены на него, возник ажиотажный спрос", – рассуждает специалист.

По словам Беляева, цену на сахар в нынешней ситуации разгоняют в том числе сами потребители.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Продавцы используют ситуацию как предлог для подъема цен. Дальше начинается механизм самораскручивания. Цены идут вверх, народ на это реагирует, запасаясь сахаром, пока он еще не подорожал. Бегут дополнительно в магазины, получается ажиотажный спрос в квадрате. Из-за этого цены становятся еще выше. И они не остановятся, пока люди сами не поймут, что ажиотажем провоцируют этот процесс.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов в разговоре с Москвой 24 отметил, что преимущественно ажиотаж возник в магазинах с низкими ценами на сахар. В первую очередь это крупные федеральные сети, уточнил он.

"Более того, у них были введены согласованные со всеми структурами минимальные наценки на некоторые социально значимые товары на 5%. В частности, на сахар. Стоимость на полке по сравнению с другими магазинами оказалась очень низкой. На этом фоне народ начал скупать сахар, в том числе ориентируясь на цены", – объясняет Кузнецов.





Сергей Кузнецов вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Думаю, спрос на сахар в дальнейшем будет падать. Согласованные действия всех участников рынка помогут успокоить покупателей. Сахар не является импортным товаром, и каких-либо опасений, что его не будет на полках, нет.

Эксперт сравнил ажиотажный спрос на сахар с ситуацией, когда из-за начавшейся пандемии коронавируса люди начали скупать гречку. В итоге в домах накопились большие запасы товара, который попросту некуда использовать, заключил Кузнецов.

