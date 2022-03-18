Рост цен на сахар не остановится, пока люди массово его скупают – экономист

Россияне начали скупать в магазинах сахар. Вместе с тем власти подчеркивают, что к ажиотажному спросу нет никаких предпосылок. О дефиците сахара речи не идет, успокаивают профильные ведомства. Разбираемся, почему активная закупка сахара автоматически поднимает на него цены и что будет со спросом на продукт в дальнейшем.
Неоправданная паника
На фоне панических настроений некоторые россияне разбирают с полок пачки с сахаром. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в скупке этого продукта, а также гречки и туалетной бумаги нет никакой нужды. Ажиотаж вокруг данных товаров носит эмоциональный характер, отметил представитель Кремля.
Никаких проблем с производством и поставками сахара нет, подчеркнул глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия – это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев", – сообщил он.
В России достаточно запасов сахара, подтвердил ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Никаких перебоев с его поставками не будет с учетом того, что РФ временно запретила экспорт продукта, подчеркнул он.
Ситуацией с сахаром заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве отметили, что к отсутствию продукта на полках в некоторых регионах привел ажиотажный спрос, подогретый недобросовестными организациями. По этой причине в ФАС организовали проверку производителей, торговых сетей и посредников. Кроме того, служба проверяет крупнейшие предприятия на предмет возможного картельного сговора.
Рост цен на сахар изучает и Генпрокуратура. По информации ведомства, стоимость товара выросла из-за приостановки его отгрузки. Генпрокуратура примет меры, чтобы не допустить искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.
Откуда ажиотаж?
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что весна в принципе характеризуется повышенным спросом на сахар. Домохозяйства традиционно закупаются им для своих нужд перед открытием дачного сезона, отметил эксперт.
"Кроме того, в не очень обеспеченных слоях населения в рационе сахар занимает значительное место. Они употребляют его в повышенном количестве. У этих людей под влиянием разных факторов возникло ощущение, что сахара не будет в магазинах. И как только чуть дернули цены на него, возник ажиотажный спрос", – рассуждает специалист.
По словам Беляева, цену на сахар в нынешней ситуации разгоняют в том числе сами потребители.
Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов в разговоре с Москвой 24 отметил, что преимущественно ажиотаж возник в магазинах с низкими ценами на сахар. В первую очередь это крупные федеральные сети, уточнил он.
"Более того, у них были введены согласованные со всеми структурами минимальные наценки на некоторые социально значимые товары на 5%. В частности, на сахар. Стоимость на полке по сравнению с другими магазинами оказалась очень низкой. На этом фоне народ начал скупать сахар, в том числе ориентируясь на цены", – объясняет Кузнецов.
Эксперт сравнил ажиотажный спрос на сахар с ситуацией, когда из-за начавшейся пандемии коронавируса люди начали скупать гречку. В итоге в домах накопились большие запасы товара, который попросту некуда использовать, заключил Кузнецов.