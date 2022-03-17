Эксперты исключили дефицит товаров первой необходимости в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты исключили возможность дефицита товаров первой необходимости в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заверил, что в РФ не будет дефицита соли, спичек и простой посуды.
Руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, мясом и растительным маслом, также на 85% – яйцами, картофелем, овощами и некоторыми фруктами, на 80% – молочной продукцией, включая сыр.
Она пояснила, что за границей Россия закупает чай, кофе, часть мясной, масложировой продукции, часть экзотических фруктов и ягод, цитрусовых, некоторые виды рыбы и морепродуктов. При этом эксперт выразила мнение, что нишу ушедших брендов займут те, кто останется на российском рынке. Большинству крупных западных компаний полное прекращение бизнеса в РФ обойдется дороже, чем его продолжение, предположила Акимова.
Специалист также напомнила, что российская экономика уже сталкивалась с санкциями в 2014 году, поэтому база импортозамещения в стране давно сформирована.
Ранее в министерстве промышленности и торговли России подчеркнули, что в стране не будет дефицита средств женской гигиены и детских подгузников. В ведомстве указали, что у производителей в РФ есть запас продукции и необходимое сырье.
До этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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