ФАС начала проверку из-за задержек поставок сахара

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ФАС организовала проверку цепочки поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек отгрузки. Об этом сообщается на сайте службы.

"Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка затрагивает не только производителей и торговые сети, но и посредников. В ФАС подчеркнули, что факты необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита недопустимы и будут караться оборотными штрафами.

"При необходимости материалы будут передаваться органам прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.

Накануне генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. До этого было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.