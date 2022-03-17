ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара

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Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара, сообщает пресс-служба ведомства.

В службе подчеркнули, что внеплановые выездные проверки проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Они коснутся НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар".

Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений сделают по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

Накануне генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам из 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. До этого было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.