Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

14:51

Главная / Новости /

Диетолог рассказала об опасных последствиях передозировки сахаром

"Вместо крови – сироп": названы опасные последствия передозировки сахаром
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/ajafoto

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 порекомендовала здоровым людям не есть больше 30 граммов сахара в день, чтобы не навредить себе.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в России имеются запасы сахара. Кроме того, отметил, что отечественные предприятия производят его в достаточном количестве. Также Евтухов напомнил о действующем запрете в РФ на экспорт зерновых в государства ЕАЭС и сахара в третьи страны. С учетом этого министерство не ожидает никаких перебоев с сахаром.

По словам Соломатиной, в некоторых случаях доза сахара может быть пересмотрена в большую сторону либо вообще исключена.

"Норма сахара для среднестатистического здорового человека составляет в среднем 30 граммов в день. Мужчинам, которые занимаются спортом, сахара можно в два раза больше – 60 граммов. А кому-то вообще нельзя, у кого есть инсулинорезистентность, диабет. Для них это может быть действительно смертельным", – поясняет диетолог.

Превышение нормы потребления сахара может привести к разрушению сосудов и развитию атеросклероза, что увеличивает риск инсульта или инфаркта, предупреждает врач.

Когда вместо крови течет сироп, стенки сосудов начинают воспаляться, образуются повреждения. Для того чтобы это залепить, затянуть, туда устремляется холестерин. Дальше формируется атеросклеротическая бляшка. И дальше инсульты, инфаркты как пик атеросклероза.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Излишний сахар начинает кое-как перерабатывать и печень. Она не справляется, ее клетки начинают заполняться жиром, потому что она перерабатывает из глюкозы жир. Появляется воспаление, и печень уже не может нормально выполнять свою функцию. И холестерин, который она вырабатывает, будет уже не той кондиции, то есть не плотный, а низкой плотности, который просто как вата будет застревать в сосудах", – объясняет специалист.

При этом Соломатина обращает внимание, что превысить норму потребления сахара можно, даже если совсем не есть его в чистом виде. По словам диетолога, существуют продукты со скрытым сахаром. К ним относится, например, белый рис или хлопья на завтрак. Чтобы не навредить здоровью, эксперт рекомендует подсчитывать гликемический индекс потребляемых продуктов.

Человек думает, что если он не грызет рафинад и не засыпает сахарный песок в рот, то сахара он потребляет мало. Но он ест крупы типа манной каши или печеную картошку. В картошке действительно много полезного для сердца калия, но гликемического индекса выше крыши.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее врач-диетолог Марина Макиша посоветовала гражданам не закупаться массово сахаром. Этот продукт, по словам эксперта, не является незаменимым для организма человека. Специалист порекомендовала набирать энергию из сложных углеводов, в том числе за счет цельнозерновых круп и фруктов.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать