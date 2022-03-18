Диетолог рассказала об опасных последствиях передозировки сахаром

Фото: depositphotos/ajafoto

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 порекомендовала здоровым людям не есть больше 30 граммов сахара в день, чтобы не навредить себе.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в России имеются запасы сахара. Кроме того, отметил, что отечественные предприятия производят его в достаточном количестве. Также Евтухов напомнил о действующем запрете в РФ на экспорт зерновых в государства ЕАЭС и сахара в третьи страны. С учетом этого министерство не ожидает никаких перебоев с сахаром.

По словам Соломатиной, в некоторых случаях доза сахара может быть пересмотрена в большую сторону либо вообще исключена.

"Норма сахара для среднестатистического здорового человека составляет в среднем 30 граммов в день. Мужчинам, которые занимаются спортом, сахара можно в два раза больше – 60 граммов. А кому-то вообще нельзя, у кого есть инсулинорезистентность, диабет. Для них это может быть действительно смертельным", – поясняет диетолог.

Превышение нормы потребления сахара может привести к разрушению сосудов и развитию атеросклероза, что увеличивает риск инсульта или инфаркта, предупреждает врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда вместо крови течет сироп, стенки сосудов начинают воспаляться, образуются повреждения. Для того чтобы это залепить, затянуть, туда устремляется холестерин. Дальше формируется атеросклеротическая бляшка. И дальше инсульты, инфаркты как пик атеросклероза.

"Излишний сахар начинает кое-как перерабатывать и печень. Она не справляется, ее клетки начинают заполняться жиром, потому что она перерабатывает из глюкозы жир. Появляется воспаление, и печень уже не может нормально выполнять свою функцию. И холестерин, который она вырабатывает, будет уже не той кондиции, то есть не плотный, а низкой плотности, который просто как вата будет застревать в сосудах", – объясняет специалист.

При этом Соломатина обращает внимание, что превысить норму потребления сахара можно, даже если совсем не есть его в чистом виде. По словам диетолога, существуют продукты со скрытым сахаром. К ним относится, например, белый рис или хлопья на завтрак. Чтобы не навредить здоровью, эксперт рекомендует подсчитывать гликемический индекс потребляемых продуктов.





Елена Соломатина врач-диетолог Человек думает, что если он не грызет рафинад и не засыпает сахарный песок в рот, то сахара он потребляет мало. Но он ест крупы типа манной каши или печеную картошку. В картошке действительно много полезного для сердца калия, но гликемического индекса выше крыши.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша посоветовала гражданам не закупаться массово сахаром. Этот продукт, по словам эксперта, не является незаменимым для организма человека. Специалист порекомендовала набирать энергию из сложных углеводов, в том числе за счет цельнозерновых круп и фруктов.

