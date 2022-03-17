Диетолог посоветовала россиянам отказаться от массовых закупок сахара

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Россиянам не стоит массово закупаться сахаром, так как продукт не является незаменимым для нашего организма, а его частое употребление приводит к набору лишнего веса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.

Специалист рассказала, что энергию нужно набирать из сложных углеводов: фруктов, цельнозерновых круп и хлеба.

"Безопасная норма потребления сахара в день на человека – для женщин 30–40 граммов, для мужчины – 50 граммов. Куда они этот сахар покупают? Это не те запасы, которые нужно делать", – отметила Макиша.

По ее словам, употребление сладкого негативно скажется на состоянии печени, зубов и костной системы. Это также увеличит риск развития ожирения. Кроме того, отметила диетолог, превышение суточной дозы таких продуктов увеличивает риск развития заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Эксперт добавила, что если хранить сахар в фабричной упаковке, то продукт может сохраниться до истечения указанного срока. Однако если упаковка негерметична, а в квартире влажно, то сахар может отсыреть и образовать комки.

Ранее ФАС организовала проверку цепочки поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек отгрузки. Отмечается, что проверка затрагивает не только производителей и торговые сети, но и посредников.

В ФАС подчеркнули, что факты необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита недопустимы и будут караться оборотными штрафами.

