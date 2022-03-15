Диетолог назвал способы для борьбы с тягой к сладкому

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Британский диетолог Дэвид Сташ рассказал о способах, которые помогут в борьбе с тягой к сладкому. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

При желании съесть сладкое эксперт рекомендовал просто выпить воды. Также, по его словам, сладости можно заменить другими продуктами без сахара и с большим количеством белка. Кроме того, эффективным способом является физическая нагрузка.

"Если пройтись быстрым шагом, совершить короткую пробежку или подвигаться как-то еще, это поможет перехитрить любовь к сладкому", – сказал Сташ, посоветовав также проверять состав продуктов на сахар, поскольку его употребление только усугубляет тягу к сладкому.

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