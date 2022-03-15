Диетолог рассказала, чем можно заменить фастфуд

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Бутерброд с цельнозерновым хлебом станет полезным для здоровья аналогом фастфуда, заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
В беседе с RT эксперт отметила, что бутерброд является дополнительным источником пищевых волокон, витаминов группы В и магния. По ее словам, для приготовления лучше всего использовать белковые продукты, в том числе запеченное мясо, а также овощи, зелень и нежирные сорта сыра.
Круглова также напомнила, что ингредиенты для приготовления бутерброда не могут храниться вне холодильника больше нескольких часов.
Ранее диетологи рассказали, что яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе. Данные фрукты положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса.
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