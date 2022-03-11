Шеф-повар назвал альтернативные блюда для замены меню из McDonald's

С 14 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно приостановит работу всех своих заведений в России. Впрочем, источник в компании утверждает, что точки могут снова начать принимать гостей уже через полтора месяца. Ранее столичные власти пообещали в течение года заменить в Москве McDonald's российскими сетями общественного питания. Разбираемся, какие русские блюда можно противопоставить бургерам и газировке.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уйти нельзя остаться

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно приостанавливает работу всех 850 заведений в России с 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В корпорации сослались на технические, операционные и логистические сложности.

"К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в системе McDonald's на территории РФ задействованы более 62 тысяч сотрудников. Более того, еще порядка 100 тысяч человек заняты на предприятиях поставщиков.





пресс-служба McDonald's Забота о сотрудниках – главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

На выполнение всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками американская сеть общепита намерена ежемесячно выделять до 50 миллионов долларов. При этом источник в компании рассказал, что рестораны McDonald's могут вновь открыть двери для посетителей в РФ через полтора месяца.

Вместе с тем Сергей Собянин 10 марта сообщил, что отечественные сети общественного питания смогут заменить столичные рестораны McDonald's в течение года.





Сергей Собянин мэр Москвы Многие привыкли ходить в McDonald’s, есть бургеры, но надо иметь в виду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания. Они разные, по разным направлениям работающие. Но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет.

Также Собянин добавил, что столичные власти выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s.



Кто на новенького

McDonald's может вернуться на российский рынок через полтора месяца

Руководитель Санкт-Петербургской Ассоциации кулинаров, преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса СПбГЭУ Виктор Шабалин рассказал Москве 24, что один из вариантов поддержать задействованных в отрасли специалистов – заместить McDonald's новым единым российским брендом на рынке фастфуда.

По его оценкам, на запуск новой сети уйдет от шести до девяти месяцев при наличии соответствующих инвестиций. Для этого уже сейчас специалист предлагает задействовать профильные вузы и колледжи.

"Поставить высшей школе задачу в рамках научных исследований и подготовки выпускных квалификационных работ разработать концепцию нового ресторана, корпоративный стиль, корпоративные стандарты и выбрать лучшие проекты", – сказал Шабалин.





Виктор Шабалин руководитель Санкт-Петербургской Ассоциации кулинаров, преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса СПбГЭУ Сперва придется адаптировать меню под оборудование, которое уже есть в самих заведениях. Но также необходимо адаптировать меню и под пищевое производство в России, чтобы там выпускали полуфабрикаты высокой степени готовности, которые потом поступали бы в эти 850 точек фастфуда.

Шабалин предлагает в новом ресторане на базе единого меню, устраивать гастрономические региональные недели. То есть по аналогии c "итальянскими" или "греческими" неделями" McDonald's организовывать недели "петербургской" или "арктической" кухни, что будет способствовать развитию гастрономического туризма в стране.



Русский рецепт

В свою очередь, президент НКО "Ассоциация шеф-поваров России" Николай Сарычев в беседе с Москвой 24 предложил начать составление альтернативного меню с замены булки в бургерах.





Николай Сарычев президент НКО "Ассоциация шеф-поваров России Булку можно заменить на калач. А в калаче использовать разные виды муки для разнообразия вкуса. Например, можно уходить в сторону гречневой муки.

"Соусы из McDonald's можно переориентировать на наши этнические соусы на основе майонеза. Например, соус со вкусом соленого или маринованного огурца, с добавлением вкуса зеленого помидора", – сказал эксперт.



Альтернативой Coca-Cola может выступить новая линейка российских лимонадов со вкусом малины, эстрагона, ягоды жимолости, клюквы, облепихи, отметил Сарычев.

"Вместо фирменного мороженого "Макфлурри"можно создать широкую линейку мороженого с национальными оттенками. Несколько лет назад я придумал мороженое из жареного белого шоколада с лисичками", – сказал эксперт.

Картофель фри реально адаптировать под формат "Крошки-картошки" – мятый картофель с разнообразными начинками, заключил он.

