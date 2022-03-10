В Москве выделят льготные кредиты для создания сети питания после ухода McDonald’s

16:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с представителями сферы торговли и услуг города.
"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли. Видим, что в течение полугода – максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками", – сказал градоначальник.
Собянин напомнил, что работа сети ресторанов McDonald’s остановлена на два месяца. В столице есть порядка 250 точек, которые работают в системе данных ресторанов быстрого питания.
"Многие привыкли ходить в McDonald’s, есть бургеры, но надо иметь в виду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания. Они разные, по разным направлениям работающие. Но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет", – отметил мэр города.
По его словам, власти города попросят вновь открывающиеся предприятия задействовать тот кадровый потенциал, который работает в McDonald’s.
8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В российском контактном центре McDonald's заявили, что точных дат закрытия ресторанов нет
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