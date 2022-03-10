В Москве выделят льготные кредиты для создания сети питания после ухода McDonald’s

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с представителями сферы торговли и услуг города.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли. Видим, что в течение полугода – максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками", – сказал градоначальник.

Собянин напомнил, что работа сети ресторанов McDonald’s остановлена на два месяца. В столице есть порядка 250 точек, которые работают в системе данных ресторанов быстрого питания.

"Многие привыкли ходить в McDonald’s, есть бургеры, но надо иметь в виду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания. Они разные, по разным направлениям работающие. Но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет", – отметил мэр города.

По его словам, власти города попросят вновь открывающиеся предприятия задействовать тот кадровый потенциал, который работает в McDonald’s.

8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

