Burger King прекращает поддержку российского рынка

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Burger King приостанавливает поддержку российского рынка. В том числе речь идет о прекращении маркетинга и обеспечении цепочки поставок, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Кроме того, руководство Burger King отказало в одобрении инвестиций и расширении сети.

"Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России. Деятельность полностью действует по франшизе и управляется мастер-франшизой", – также отмечается в сообщении.

Ранее компания YUM! BRANDS объявила, что приостанавливает работу ресторанов KFC в России. Однако ограничения коснутся всего 70 точек. При этом более 1 000 ресторанов KFC продолжат работать на территории РФ.

Между тем McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России. По словам генерального директора корпорации Криса Кемпчински, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.