Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России с 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что работу приостановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.
"К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", – говорится в сообщении.
В компании рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.
"В системе McDonalds в России работает более 62 000 человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 000. Забота о сотрудниках – главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе", – отметили в компании.
Сохраняются также все социальные льготы и гарантии для сотрудников.
Ранее сообщалось, что Burger King приостанавливает поддержку российского рынка. В том числе речь идет о прекращении маркетинга и обеспечении цепочки поставок. Руководство Burger King также отказало в одобрении инвестиций и расширении сети.
McDonald's временно приостановит работу ресторанов с 14 марта из-за вопросов с логистикой
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