Рестораны McDonald's могут вновь открыть в РФ через полтора месяца – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рестораны McDonald's, закрывающиеся в РФ, могут открыться вновь через полтора месяца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в компании.

Собеседник агентства объяснил, что за этот срок в McDonald's намерены решить возникшие проблемы.

С 14 марта McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу приостановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.