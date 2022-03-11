McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения для волонтерских центров

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Компания McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", – говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.

С 14 марта McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу приостановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Ранее сообщалось, что Burger King приостанавливает поддержку российского рынка. В том числе речь идет о прекращении маркетинга и обеспечении цепочки поставок.

