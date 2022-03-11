Диетолог перечислила неожиданные напитки, мешающие похудению

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала желающим похудеть гражданам не употреблять латте и растительное молоко.
Любителям кофе следует помнить, что в молоке содержатся калории, поэтому добавлять его много в напиток не нужно, предупреждает специалист.
Тем, кто любит растительное молоко, лучше от него отказаться во время похудения, продолжает эксперт. По ее словам, на полках магазинов можно встретить продукт, который готовят на основе рисовой муки.
"У рисовой муки высокий гликемический индекс. Считается, что это то же самое, что и сахар. И если в составе растительного молока 8–10 граммов углеводов, то это то же самое, что и сладкая газировка. Такое растительное молоко нам точно для нормального питания не подходит, а для снижения веса – тем более", – говорит диетолог.
Не следует употреблять и напитки, содержащие дополнительные калории в виде сахара, рекомендует специалист. "Сейчас даже минеральная вода есть с добавлением чего-то сладкого. Все, что будет содержать добавленный сахар: компоты, морсы, газированные напитки, – однозначно будет нам мешать, потому что это дополнительные калории", – объясняет врач.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о напитках, помогающих сбросить лишние килограммы. Специалист напомнил, что худеющие люди зачастую сталкиваются с плато, когда вес замирает на одной отметке и никак не снижается. Это связано с замедлением обменных процессов. Чтобы их подхлестнуть, диетолог советует пить чай и кофе.
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