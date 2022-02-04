Диетолог рассказала, как похудеть к лету

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Есть множество хитростей, которые помогают обманывать восприятие и организм, а также мотивировать к похудению. Об этом "Ленте.ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она посоветовали покупать тарелки холодных оттенков, например голубого. По ее словам, это помогает человеку меньше съедать. Специалист отметила, что поэтому не бывает ресторанов быстрого питания в холодных тонах.
Соломатина рекомендовала выбирать небольшие по размеру тарелки, так как маленькие порции в них кажутся большими.
"Кто-то ест мелкими ложечками, китайскими палочками, тогда ешь небыстро, это тоже хорошо, потому насыщение приходит не сразу, кровь насыщается глюкозой минут через 20–30 после трапезы", – рассказала диетолог.
Специалист также посоветовала не запивать еду холодными напитками. По ее словам, ферменты вырабатываются только в теплой среде.
"А в таком случае не до конца переваренная пища быстро проскакивает, человек потом достаточно быстро снова захочет есть. В другом случае холод, напротив, может быть полезен", – добавила диетолог.
Соломатина также рассказала, что, если после приготовления нужно охладить хлеб, отварной картофель или макароны, это не будет приводить к набору веса, так как крахмал становится редуцированным. Диетолог добавила, что во время еды не стоит отвлекаться на другие дела, даже на просмотр телевизора.
"Так же шоколад едим, не просто забросили и проглотили, а рассосали во рту, должна быть медитация, потому что тогда мы быстрее получим удовлетворение", – рассказала диетолог.
Специалист также посоветовала любителям сладкого добавлять ваниль и корицу в напитки. В качестве десерта подойдет один финик, курага или кусок небольшой шоколадки.
"Каждый кусок, когда несем в рот, должна вспыхивать лампочка: а что мне этот кусок даст, кроме удовольствия? Как мне сделать так, чтоб это была и польза, и удовольствие?" – заключила Соломатина.
Ранее Соломатина рассказала, что недостаток гормонов удовольствия, таких как серотонин, дофамин и эндорфин, может вызвать хандру и ухудшение состояния.
По ее словам, повысить настроение поможет употребление овсянки, помидоров и индейки. Соломатина отметила, что почти у всех россиян встречается дефицит витамина D, который действует как антидепрессант.
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