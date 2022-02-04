Названы повышающие настроение продукты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Недостаток гормонов удовольствия, таких как серотонин, дофамин и эндорфин, может вызвать хандру и ухудшение состояния. Об этом "Ленте.ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, повысить настроение поможет употребление овсянки, помидоров и индейки.
Соломатина отметила, что почти у всех россиян встречается дефицит витамина D, который действует как антидепрессант. В этом случае в рацион нужно добавить жирную рыбу или печень трески.
"Еще нам нужны продукты, которые содержат магний: семечки, орешки, зеленые листовые овощи. Нам нужны продукты группы B: это те же цельнозерновые, раз в недельку можно побаловать себя печенкой", – пояснила диетолог.
Соломатина предупредила, что при отсутствии этих продуктов в рационе может наступить хандра.
Ранее ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление темного шоколада улучшает кровяное давление. Кроме того, оно препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Специалисты также пришли к выводу, что любители этого лакомства проживают на год больше тех, кто не ест шоколад.
"Доктор 24": вредные молочные продукты
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