Ученые рассказали о сохраняющей молодость сладости

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Названа сладость, замедляющая процесс старения. О ней рассказали ученые из Гарвардского университета, пишет Express.
Исследователи установили, что употребление темного шоколада улучшает кровяное давление и препятствует возникновению онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Экспертам также удалось выяснить, что потребляющие сладость люди проживают на год больше тех, кто не ест темный шоколад.
Помимо прочего, продукт улучшает память и работу мозга. Темный шоколад также уменьшает резистентность к инсулину, считают эксперты.
Ученые порекомендовали съедать три плитки темного шоколада в месяц, чтобы продлить жизнь.
Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
Как выбрать темный шоколад
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