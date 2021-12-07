Эндокринолог рассказала, какие продукты нельзя добавлять в кофе

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Сахар, сироп, сгущенку, мороженое и мед нельзя добавлять в кофе, поскольку они могу привести к набору лишнего веса. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

"Мед никакой не заменитель сахара. Это фруктоза в чистом виде – вещество, которое не утоляет, а разжигает аппетит", – отметила эксперт.

Также Павлова посоветовала не добавлять в кофе виски, коньяк и молоко. По ее словам, все это провоцирует вздутие живота. При этом в кофе можно добавлять лимон, сахарозаменители, а также кокосовое, овсяное или соевое молоко.

Ранее диетолог Светлана Панченко рассказала, что ежедневное употребление большого количества кофе способно вызывать проблемы в работе печени и щитовидной железы. Кроме того, напиток способен нарушать желудочную секрецию.

