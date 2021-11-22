Названы четыре способа улучшить вкус растворимого кофе

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
Эксперты назвали четыре способа сделать растворимый кофе вкуснее, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По мнению бариста, качественный растворимый напиток имеет все преимущества натурального. Однако если кофе оказался невкусным, он, возможно, заварен неправильно.
Первый способ сделать растворимый напиток вкуснее связан с использованием холодной воды. Чтобы у кофе не было кислинки, его следует растворять в небольшом количестве холодной воды и только потом добавлять горячую.
Также эксперты советуют брать во внимание идеальную температуру для заваривания растворимого кофе, а именно 87–93 градуса. Измерять температуру с помощью градусника не нужно, достаточно просто подождать, когда вода немного остынет.
Кроме того, нужно помнить о правильном соотношении воды и порошка. Следует опираться на свои вкусовые предпочтения. Производители часто рекомендуют класть больше кофе, чем необходимо.
Касаемо молока, то оно снижает кислый привкус напитка и улучшает его вкус, уточнили специалисты.
Ранее гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, от чего зависит вкус кофе.
По его словам, вкус кофе зависит от множества химических веществ, которые содержат зерна, а утверждение, что кислинка свидетельствует о его плохом качестве, является ошибочным.
Москвичам рассказали, как выбрать кофейные зерна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: