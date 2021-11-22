Названы четыре способа улучшить вкус растворимого кофе

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Эксперты назвали четыре способа сделать растворимый кофе вкуснее, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению бариста, качественный растворимый напиток имеет все преимущества натурального. Однако если кофе оказался невкусным, он, возможно, заварен неправильно.

Первый способ сделать растворимый напиток вкуснее связан с использованием холодной воды. Чтобы у кофе не было кислинки, его следует растворять в небольшом количестве холодной воды и только потом добавлять горячую.

Также эксперты советуют брать во внимание идеальную температуру для заваривания растворимого кофе, а именно 87–93 градуса. Измерять температуру с помощью градусника не нужно, достаточно просто подождать, когда вода немного остынет.

Кроме того, нужно помнить о правильном соотношении воды и порошка. Следует опираться на свои вкусовые предпочтения. Производители часто рекомендуют класть больше кофе, чем необходимо.

Касаемо молока, то оно снижает кислый привкус напитка и улучшает его вкус, уточнили специалисты.

Ранее гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, от чего зависит вкус кофе.

По его словам, вкус кофе зависит от множества химических веществ, которые содержат зерна, а утверждение, что кислинка свидетельствует о его плохом качестве, является ошибочным.

