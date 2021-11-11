Диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно употреблять в день

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Здоровый человек может употреблять в день по три-пять кружек кофе, рассказала британский диетолог Фрэнки Филлипс.

По ее словам, следить нужно за количеством кофеина, суточная доза которого не должна превышать 400 миллиграммов. При этом диетолог подчеркнула, что норма не распространяется на беременных женщин.

"Умеренное употребление кофе повышает уровень энергии и бодрости, улучшает когнитивные способности человека и способствует улучшению работы мозга", – цитирует Филлипс радиостанция "Комсомольская правда".

Диетолог также рассказала, что кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. При этом полезные свойства напитка снижают сахар, жирные сливки, молоко или сироп.

Ранее бариста рассказал, что кофе лучше всего хранить в виде зерен. При этом следует избегать попадания кислорода в емкость с напитком, так как это может придать кофе ореховый или земляной оттенок вкуса.

Не менее важно найти правильное место хранения. Хорошим вариантом станет закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.

