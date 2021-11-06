Бариста рассказал, как правильно хранить кофе

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Стало известно, как лучше всего хранить кофе. Об этом рассказал основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников в интервью агентству "Прайм".

Как объяснил эксперт, кофе лучше всего хранить в виде зерен. При этом следует избегать попадания кислорода в емкость с напитком, так как это может придать кофе ореховый или земляной оттенок вкуса.

Не менее важно найти правильное место хранения. Хорошим вариантом станет закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.

Упакованный кофе стоит убрать в темное прохладное место без посторонних запахов, продолжил эксперт.

"Обычная полка кухонного шкафа подойдет, если выполняются соответствующие требования", – порекомендовал специалист.

Стрельников не советует хранить зерна в холодильнике. При этом он допустил заморозку кофе.

"При -18 кофе в подходящей упаковке хорошо сохраняет свои свойства. Однако важно учесть, что не следует быстро размораживать напиток", – подытожил бариста.

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