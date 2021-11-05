Диетолог рассказала о пользе и вреде какао

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Стало известно о полезных и вредных свойствах какао. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с РИА Новости.
Специалист посоветовала пить лишь натуральный напиток. Она пояснила, что растворимый аналог имеет в составе "химию и красители", при этом содержит не более 20% полезных веществ от натурального какао.
По словам эксперта, в какао находятся витамины и минералы, нормализующие работу мышц, помогающие людям с анемией, сохраняющие плотность костной ткани и очищающие печень. Кроме того, напиток из натурального порошка помогает выводить плохой холестерин, способствует делению клеток и росту тканей.
"Состав какао-порошка <...> содержит антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран", – продолжила Микитюк.
Кроме того, какао помогает в процессе омолаживания кожи. Специалист допустила, что из какао можно делать маски для лица.
"Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос", – подчеркнула эксперт.
Микитюк обратила внимание, что какао становится калорийным напитком, если в него добавляют молоко и сахар. Она порекомендовала употреблять напиток утром, когда расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов происходит быстрее.
Ранее диетолог Татьяна Иванникова рассказала о полезных свойствах сыра. Она отмечала, что продукт часто используют в качестве полезного перекуса.
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