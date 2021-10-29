Названы полезные свойства жирной рыбы

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Жирные сорта рыбы не только обладают высокой калорийностью, но и содержат множество полезных элементов, в частности липидов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Наиболее калорийной из таких рыб считается угорь, мясо которого содержит примерно 230 калорий на 100 граммов. При этом оно насыщено витамином А, который является мощным антиоксидантом.

Чуть менее питательная скумбрия, 100-граммовая порция которой эквивалентна 228 калориям, богата витамином D, жирными кислотами омега-3, белком и калием.

Лосось имеет высокое содержание полезных микроэлементов и минералов. Его энергетическая ценность составляет 205 калорий на 100 граммов.

Сардины, в 100 граммах которых содержится 195 калорий, отличаются большой концентрацией фосфора, кальция и селена, способствующего снижению окислительного стресса.

Пресноводная форель является прекрасным источником витамина B12, который необходим для обновления клеток организма. Ее питательная ценность составляет 140 калорий на 100 граммов.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина C. По ее словам, для здорового человека она должна составлять 90 миллиграммов, для этого достаточно употреблять фрукты и овощи.