Диетолог рассказала о полезных свойствах сыра

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Россиянам перечислили полезные свойства сыра. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости.

Специалист обратила внимание, что сыр на четверть состоит из белков, которые являются строительным материалом для мышц. По этой причине продукт часто употребляют спортсмены в период восстановления.

Кроме того, сыр является очень питательным, продолжила Иванникова.

"Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию", – сказала эксперт.

Она отметила, что сыр часто используют в качестве полезного перекуса. При этом продукт противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению Иванниковой, при выборе сыра стоит изучать состав. В продукте не должно находиться большое количество растительных жиров, обратила внимание эксперт.

"Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево", – подытожила Иванникова.

Ранее диетолог Артем Леонов объяснял, кому нельзя есть картофель. Он сообщал, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.