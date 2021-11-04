Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:56

Диетолог рассказала о полезных свойствах сыра

общество еда

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Россиянам перечислили полезные свойства сыра. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости.

Специалист обратила внимание, что сыр на четверть состоит из белков, которые являются строительным материалом для мышц. По этой причине продукт часто употребляют спортсмены в период восстановления.

Кроме того, сыр является очень питательным, продолжила Иванникова.

"Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию", – сказала эксперт.

Она отметила, что сыр часто используют в качестве полезного перекуса. При этом продукт противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению Иванниковой, при выборе сыра стоит изучать состав. В продукте не должно находиться большое количество растительных жиров, обратила внимание эксперт.

"Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево", – подытожила Иванникова.

Ранее диетолог Артем Леонов объяснял, кому нельзя есть картофель. Он сообщал, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

"Доктор 24": вся правда о сыре

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать