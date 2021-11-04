Диетолог рассказала о полезных свойствах сыра

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Россиянам перечислили полезные свойства сыра. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости.
Специалист обратила внимание, что сыр на четверть состоит из белков, которые являются строительным материалом для мышц. По этой причине продукт часто употребляют спортсмены в период восстановления.
Кроме того, сыр является очень питательным, продолжила Иванникова.
"Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию", – сказала эксперт.
Она отметила, что сыр часто используют в качестве полезного перекуса. При этом продукт противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По мнению Иванниковой, при выборе сыра стоит изучать состав. В продукте не должно находиться большое количество растительных жиров, обратила внимание эксперт.
"Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево", – подытожила Иванникова.
Ранее диетолог Артем Леонов объяснял, кому нельзя есть картофель. Он сообщал, что некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью продукта.
"Доктор 24": вся правда о сыре
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