Диетолог объяснил, кому нельзя есть картофель

Фото: depositphotos/PIXbank
Россиянам рассказали, в каких случаях человеку не стоит употреблять в пищу картофель. Об этом рассказал диетолог Артем Леонов в интервью РИА Новости.
Специалист пояснил, что картофель имеет высокий гликемический индекс, который составляет свыше 70 единиц.
"Картофель точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете", – заявил Леонов.
Кроме того, некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью картофеля.
"Картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию", – объяснил Леонов.
Эксперт подчеркнул, что большую роль в данном вопросе играют микробиоты кишечника. Специалист порекомендовал есть картофель всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на продукт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасном сочетании продуктов. Она обратила внимание, что многие люди чувствуют дискомфорт после употребления мяса с картошкой или макаронами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: