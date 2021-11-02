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Общество

06:08

Диетолог объяснил, кому нельзя есть картофель

общество еда

Фото: depositphotos/PIXbank

Россиянам рассказали, в каких случаях человеку не стоит употреблять в пищу картофель. Об этом рассказал диетолог Артем Леонов в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что картофель имеет высокий гликемический индекс, который составляет свыше 70 единиц.

"Картофель точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете", – заявил Леонов.

Кроме того, некоторые люди страдают индивидуальной непереносимостью картофеля.

"Картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию", – объяснил Леонов.

Эксперт подчеркнул, что большую роль в данном вопросе играют микробиоты кишечника. Специалист порекомендовал есть картофель всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на продукт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасном сочетании продуктов. Она обратила внимание, что многие люди чувствуют дискомфорт после употребления мяса с картошкой или макаронами.

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