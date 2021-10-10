Диетолог назвала опасные сочетания обычных продуктов

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Россиян предупредили об опасности привычных сочетаний продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, употребление плохо сочетаемых продуктов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
В частности, многие люди чувствуют дискомфорт после поедания мяса с картошкой или макаронами.
"Этому есть обоснование: мясо – продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего", – объяснила Соломатина.
Она добавила, что таким людям также не стоит употреблять в пищу пельмени. Кроме того, некоторым россиянам не следует есть много помидоров с огурцами.
"Здесь все индивидуально, и салат в адекватном количестве многие едят и прекрасно себя чувствуют", – пояснила Соломатина.
Она добавила, что гражданам не нужно злоупотреблять кофе с молоком. Данные продукты не сочетаются из-за особенностей химического состава.
"Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение", – заключила диетолог.
Ранее врач рассказала, какие напитки помогут понизить давление. Специалист посоветовала отдать предпочтение сокам из фруктов и овощей, в которых содержится калий.
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