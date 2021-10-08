Диетолог рассказала о пользе ежедневного употребления йогурта

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Ежедневное употребление йогурта положительно сказывается на организме, считает диетолог и нутрициолог Наталия Кушнир. Однако, по ее словам, продукт должен быть без красителей, консервантов и ароматизаторов.
Специалист отметила, что в качестве закваски йогуртов используют лакто- и бифидобактерии, которые нормализуют работу кишечника.
"Йогурты с наполнителями не подходят из-за высокого содержания простых углеводов. Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт. Идеально, если вечером вместе с ним вы съедите около 10 граммов отрубей", – рассказала Кушнир РИА Новости.
При этом эксперт отметила, что оптимальное количество йогурта лучше отслеживать по реакции организма. В продукте содержится большое количество витаминов и микроэлементов.
"Есть суточная норма их потребления, но большинство людей ее не отслеживает, что зачастую приводит к дефициту полезных веществ. Йогурт богат кальцием, являющимся основой для здоровых костей, зубов и ногтей. Он делает их крепкими и более устойчивыми для внешнего воздействия. Витамины группы В, фосфор, магний в составе йогурта положительно влияют на кровеносную систему, прочность сосудов, стабильную работу сердца", – подчеркнула специалист.
Кушнир отметила, что йогурт снижает уровень холестерина в крови. Это уменьшает риск возникновения проблем с сердцем, гипертонии. Ежедневное употребление йогурта также стабилизирует артериальное давление.
"Йогурт очень полезен, если вы хотите нормализовать вес. Во-первых, в продукте содержатся ферменты, которые помогают хорошо переваривать тяжелую пищу. Во-вторых, он идеален в качестве перекуса: довольно сытный и снижает аппетит. После йогурта обычно нет желания наесться чего-то еще. Кроме того, он помогает бороться с привычкой постоянно перекусывать сладкими продуктами вроде печенья или конфет", – поведала диетолог.
Кушнир также посоветовала перекусить йогуртом во время тяжелой мыслительной работы. По ее словам, это насытит организм питательными веществами и улучшит работу мозга.
Ранее врач рассказал, какой картофель нельзя есть. Он порекомендовал выбирать молодой картофель. При этом клубни следует употреблять в отварном или запеченном виде вместе с кожурой.
"Городской стандарт": термостатный йогурт
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