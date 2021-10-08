Диетолог рассказала, когда пища из микроволновки может привести к онкологии

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 заявила, что неправильно выбранная посуда для разогрева еды в микроволновке может привести к онкологическим заболеваниям.
По словам эксперта, в целом блюда из микроволновой печи не несут для человека никакого вреда.
"Более того, иногда ее можно использовать для приготовления пищи, что тоже безопасно. По этому поводу есть уже много данных и исследований", – сказала Круглова.
В определенных случаях разогрев еды в микроволновке даже более полезен, чем на той же сковороде, отметила диетолог.
"Если человек повторно разогревает на сковородке какое-то мясное блюдо или гарнир, то использует для этого масло. Это повышает калорийность еды, что не очень хорошо. Для разогрева в микроволновке в каких-либо добавках нет необходимости. Поэтому состав продукта не меняется", – говорит специалист.
Однако при использовании микроволновой печи важно учитывать посуду, в которой разогревается пища. Самым безопасным вариантом будет стеклянная тарелка, рекомендует собеседница Москвы 24. При этом пластиковая посуда рискует оказаться губительной для человека, предупреждает Круглова.
"Вещества, которые переходят в продукты из пластика, являются вероятными канцерогенами. Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит", – объясняет Круглова.
Также диетолог не рекомендует повторно греть в микроволновке одну и ту же порцию еды.
"Любая термическая обработка несколько меняет состав блюда. Некоторые виды витаминов могут разрушаться под действием высоких температур. Например, витамин C. Поэтому если несколько раз разогревать еду, со временем она будет менее насыщена полезными элементами", – резюмировала специалист.
Микроволновая печь была запатентована 8 октября 1945 года американцем Перси Спенсером. Идея пришла ему в голову благодаря магнетрону. Это электронная лампа, которая генерирует микроволновое электромагнитное излучение. По одной из версий, у Спенсера рядом с магнетроном растаял шоколадный батончик. Изначально микроволновки весом 340 килограммов и высотой 175 сантиметров производили для армейских столовых и больших ресторанов. Их изготовление для домашнего использования начали в 1955 году.
Ранее ученые выявили опасность морепродуктов из-за микропластика. По данным исследователей, вред могут нанести мидии, креветки, устрицы и консервированные шпроты. Причина в том, что морские организмы проглатывают микропластик, который при попадании в организм человека выделяет токсичные вещества, заключили специалисты.
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