Россияне в четыре раза превысили норму потребления сахара

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В прошлом году среднестатистический россиянин съел 31 килограмм сахара, это почти в 4 раза выше нормы, установленной рекомендациями Минздрава, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Таким образом, в среднем потребление сахара на человека составило 16,2 килограмма. В частности, конфет и шоколада – 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий – 4,4 килограмма, варенья, джемов, повидла – 2,2 килограмма, меда – 1 килограмм.
Рекордсменом среди российских регионов по потреблению сладкого оказалась Ингушетия. Там в среднем в год на одного человека приходится 66,7 килограмма сахара. Вторую строчку занимает Дагестан – 47,5 килограмма, на третьем месте Мордовия – 42,9 килограмма. В статистике учитывались также кондитерские изделия в перерасчете на сахар.
Отмечается, что в данных статистического ведомства речь идет только о домашнем питании, без учета еды в общепите.
Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. По его словам, в рационе должна присутствовать еда с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую рекомендуется употреблять три раза в неделю.
Диетолог посоветовал два раза в неделю есть бобовые и красные плоды. Также, по его словам, полезен фундук, миндаль, грецкие орехи, однако этими продуктами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.
Названа допустимая дневная доза сахара
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