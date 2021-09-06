Эндокринолог рассказала, сколько сладкого можно съедать в день

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Дневная норма сахара для взрослого человека, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет 25–50 граммов, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова.

"Цифра включает не только сахар-песок, который мы кладем в чай, но и любые десерты и продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки, обезжиренные молочные продукты", – подчеркнула Бочарова в разговоре с РИА Новости.

Специалист отметила, что 25 граммов – это примерно пять-шесть ложек сахара.

"Если разделить эти 25 граммов на весь день и представить, что в чай вы кладете две-три ложки сахара, в норму впишутся еще 50 граммов молочного шоколада, либо банка газировки объемом 0,3 литра, или два переспелых банана", – заявила врач.

Специалист подчеркнула, что для детей до 10 лет норма сахара составляет до трех чайных ложек в день. А для детей до трех лет сахар должен поступать в организм только из фруктов, сухофруктов и овощей.

Американский диетолог Эми Гудсон ранее предостерегла от чрезмерного употребления напитков, богатых сахаром. Она объяснила, что такие жидкости могут привести к воспалениям в организме.

Кроме того, специалист призвала не злоупотреблять алкоголем. Он негативно влияет на желудок, что впоследствии может спровоцировать нарушение микробиоты.

